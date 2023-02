Situation politique: l’Organisation Nationale des Droits de l’Homme (ONDH) rappelle que le Sénégal est un pays, fruit d’une construction étatique et démocratique exemplaire (communiqué) - adakar.com

Publié le vendredi 17 fevrier 2023 | aDakar.com

Des actes de violence exercés sur Ousmane Sonko

Ordre public, démocratie et éthique



L’Organisation Nationale des Droits de l'Homme (ONDH), suite aux récents événements survenus à Mbacké et à l’affaire opposant Monsieur Ousmane SONKO et Monsieur Marne Mbaye NIANG, notamment, manifeste toute son indignation et sa préoccupation face au climat politique qui est très tendu.



L'ONDH tient à rappeler que le Sénégal est un pays, fruit d'une construction étatique et démocratique exemplaire.



Que ceux qui gouvernent préservent un espace d'expression des droits et libertés fondamentaux.



Que ceux qui détiennent l'appareil de l'Etat favorisent une liberté d'expression non négociable.



Que les uns et les autres se respectent pour protéger la vie privée et la présomption

d'innocence.



Que tous se soumettent aux prescriptions de la justice, en utilisant les voies de droit offertes à l'interne comme à l'international.



Qu'on sépare individus, familles, religions. Etat et partis.



Que la sécurité soit au service de tous.



Que le respect de l'Ordre public n'annihile pas la liberté d’aller et de venir.



Que le pays ne soit pas pris en otage par des conflits d'intérêts.



Que la conquête du pouvoir politique soit soumise à l'éthique afin de donner un sens à la démocratie si celle-ci demeure, tout simplement, la voie du peuple.



En effet, le respect des principes et des valeurs doit être réciproque.



Il est, alors, de la responsabilité de tous les acteurs de déployer les efforts nécessaires pour que la paix règne dans ce pays et que les droits et libertés fondamentaux soient

absolument respectés.



L'ONDH



Dakar, le 17 février 2023