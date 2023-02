Côte d’Ivoire : des professionnels de médias issus de plusieurs pays participent à un atelier de renforcement de capacités sur l’eau et l’assainissement à Abidjan - adakar.com

Côte d'Ivoire : des professionnels de médias issus de plusieurs pays participent à un atelier de renforcement de capacités sur l'eau et l'assainissement à Abidjan Publié le vendredi 17 fevrier 2023

© aDakar.com par CK

Côte d`Ivoire : des professionnels de médias issus de plusieurs pays participent à un atelier de renforcement de capacités sur l`eau et l`assainissement à Abidjan

Vingt-un (21) journalistes de la presse écrite, et en ligne de 21 pays francophones et anglophones prennent part à un atelier de renforcement de capacités sur l’eau et l’assainissement à Abidjan ce vendredi 17 février 2023.



À l’initiative de l’Association Africaine de l’Eau (AAE) dont la vision est d’être reconnue comme organisation leader en amélioration des performances des acteurs du secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique, cet atelier vise à renforcer les capacités des professionnels des média sur les questions de l’eau et de l’assainissement et susciter leur intérêt pour les activités de l’AAE.



Il s’agit plus spécifiquement de donner des compétences pratiques aux professionnels des média grâce à leur participation aux activités du Congrès 2023; améliorer les connaissances des professionnels des média sur les activités de l’AAE et ses résultats; emmener les professionnels des médias à soutenir les actions de plaidoyer de l’AAE; former les professionnels des médias à la rédaction d’histoires à succès et à terme créer un pool de professionnels de média intéressés à la thématique du WASH.



Dr Mbaye Mbéguéré, coordonnateur sénior Assai a fait l’état de la situation mondiale et africaine en matière d’assainissement. Selon lui, 4.5 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à des installations d’assainissement gérées en toute sécurité. Au regard de la croissance rapide de la population mondiale, 57 % des habitants des zones urbaines ne disposent pas de toilettes équipées de services d’assainissement complets. Tandis que 16 % ne disposent même pas de services d’assainissement de base.





’’Plus de 673 millions de personnes défèquent à l’air libre dans le monde.’’, a-t-il déploré. Il a confié que selon une étude menée en 2017, plus de 6 millions de personnes défèquent à l’air libre en zone rurale contre 958 749 personnes en zone urbaine. Le Nigeria est le pays qui détient le record de la défécation à l’air libre avec plus de 37 millions de personnes.



À en croire Dr Mbaye, la réduction du taux défécation à l’air libre est possible si chacun de nous fait un geste à travers la planification, des plaidoiries, le travail pour l’atteinte des Objectifs de Développement (ODD) 6.







S’en tenant au résultat de cette étude, environ 3 milliards de foyer sont aujourd’hui desservis par des systèmes d’assainissement sans égouts ou des systèmes d’assainissement sur place comme les latrines et les fosses septiques.







Pour lui, l’assainissement géré de manière sécurisée correspond à des installations d’assainissement amélioré qui ne sont pas partagées avec d’autres familles, et où les excréments produits sont soit traités et éliminés in situ, entreposés temporairement, puis vidés et transportés pour être traités à l’extérieur du site, ou acheminés dans un égout avec les eaux usées, puis traités hors site.







Dans ce sens, il a invité les journalistes qui sont un maillon essentiel dans la chaîne à œuvrer à travers leurs plumes, leurs micros et leurs images pour l’atteinte des ODD 6.







Cyprien K.