Sénégal : inauguration de la centrale électrique à cycle combiné de Malicounda (120 MW) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : inauguration de la centrale électrique à cycle combiné de Malicounda (120 MW) Publié le vendredi 17 fevrier 2023 | agenceecofin.com

© Autre presse par DR

Une centrale électrique

Tweet

Au Sénégal, même si le taux d’électrification est parmi les plus élevés d’Afrique subsaharienne, des disparités importantes existent encore entre les zones urbaines et rurales.



Le 11 février dernier, le président sénégalais Macky Sall a inauguré, à environ 85 km de Dakar, la centrale thermoélectrique à cycle combiné de Malicounda d’une capacité de 120 MW. Elle produira plus de 956 GWh d’énergie par an, augmentant ainsi la capacité de production d’électricité du Sénégal de 8 % et alimentant environ 700 000 ménages.



Malicounda qui avait atteint son closing financier en janvier dernier, aura eu un coût global de plus de 164 millions $. Elle est la résultante d’un partenariat entre la plateforme d’investissement Africa 50 et la Senelec, la société nationale d’électricité du Sénégal.



Bâtie sur un site de 6 hectares, la centrale fonctionnant actuellement au fioul lourd a la particularité d’être convertible au gaz. C’est en effet une des centrales qui s’adaptent à la stratégie gas to power, consistant à produire de l’énergie moins polluante à partir du gaz qui sera produit prochainement au Sénégal.



Selon la Banque Mondiale, plus de 70 % de la population sénégalaise avait accès à l’électricité en 2020.



Abdoullah Diop