Sénégal: le procès pour diffamation de l'opposant Ousmane Sonko renvoyé au 16 mars

Sénégal: le procès pour diffamation de l'opposant Ousmane Sonko renvoyé au 16 mars Publié le vendredi 17 fevrier 2023 | RFI

© aDakar.com

Marche improvisée d`Ousmane Sonko dans les rues de Colobane

Dakar, le 9 février 2023 - Le président du parti “Pastef“, Ousmane Sonko, a improvisé une marche dans les rues de Colobane, un quartier populaire de Dakar. Tweet

Au Sénégal, Ousmane Sonko faisait une nouvelle fois face à la justice, ce 16 février 2023. Un procès finalement renvoyé au 16 mars. L’opposant et candidat à la prochaine élection présidentielle est poursuivi pour diffamation, injure publique, faux et usage de faux par le ministre du Tourisme. Ousmane Sonko avait publiquement accusé Mame Mbaye Niang d’avoir été épinglé dans un rapport de l’Inspection générale d’État pour des détournements.



Ce procès du leader du parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) a été renvoyé au 16 mars 2023, sur demande des avocats d’Ousmane Sonko.



Ousmane Sonko était bien présent à l’audience, ce 16 février, tout comme le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. À la sortie de l'audience, devant le palais de justice, flottait une odeur de gaz lacrymogènes.