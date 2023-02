Violence contre Ousmane Sonko: “Il est inadmissible qu’un leader de l’opposition et ses militants soient privés de leur liberté de circulation et violentés de la sorte“ (Y en a marre) - adakar.com

Violence contre Ousmane Sonko: "Il est inadmissible qu'un leader de l'opposition et ses militants soient privés de leur liberté de circulation et violentés de la sorte" (Y en a marre) Publié le jeudi 16 fevrier 2023

Ce qui se passe depuis ce matin doit interpeller tous les démocrates de ce pays. Il est inadmissible qu'un leader de l'opposition et ses militants soient privés de leur liberté de circulation et violentés de la sorte.



Comme si cela ne suffisait pas, Ousmane SONKO est empêché de se rendre librement au siège de son parti où il doit tenir une conférence de presse.



Y'EN A MARRE condamne ces procédés anti démocratiques et exige la cessation sans délais de cette utilisation de la puissance publique contre les citoyens.

La coordination de Y en a marre