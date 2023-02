Violences exercée sur Ousmane Sonko par les forces de l’ordre: Alioune Tine et Birahim Seck condamnent fermement - adakar.com

Violences exercée sur Ousmane Sonko par les forces de l'ordre: Alioune Tine et Birahim Seck condamnent fermement Publié le jeudi 16 fevrier 2023

© Autre presse par DR

Des actes de violence exercés sur Ousmane Sonko

Des organisations de la société civile ont exprimé des condamnations après les violences subies par le président du parti “PASTEF les patriotes“, ce jeudi 16 février 2023, sur son chemin de retour du Palais de justice de Dakar.



Dans des publications distinctes, le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck et le président de Afrika Jom Center, Alioune Tine ont condamné fermement la brutalité subie par Ousmane Sonko et son avocat.



"Nous condamnons avec fermeté la brutalité extrême opérée sur Monsieur Ousmane Sonko et sur son avocat, Maître Clédor Ciré Ly. Ces pratiques sont indignes dans une démocratie qui se veut un modèle en Afrique", a écrit Birahim Seck.



De son côté, Alioune Tine a exprimé son indignation par rapport au traitement violent subi par Ousmane Sonko de la part des forces de l'ordre.



"Je suis indigné par le traitement violent que les forces de l’ordre ont fait subir au Président du Pastef Ousmane Sonko. J’ai honte pour le niveau bas dans lequel est tombé la démocratie sénégalaise avec la criminalisation de l’opposition démocratique. Il est temps d’arrêter l’escalade. Il faut absolument arrêter l’escalade de la violence, il faut arrêter aussi le harcèlement judiciaire, cette question de prodac qui a été traité sous toutes les coutures fait partie du débat démocratique sur la gouvernance et n’a pas à être criminalisé. C’est du dévoiement", a écrit Alioune Tine.