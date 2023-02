Grève And Gueusseum-Itcts : La marche nationale reportée - adakar.com

Grève And Gueusseum-Itcts : La marche nationale reportée Publié le jeudi 16 fevrier 2023

© Autre presse par Dr

La coalition And Gueusseum

La coalition And Gueusseum et l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a reporté leur marche nationale qui était prévue ce jeudi 16 février 2023 à Kaffrine.



La coalition s’est vu obliger de reporter. En effet, le préfet du département de Kaffrine a souligné le non-respect du délai légal de dépôt de déclaration de marche.



And Gueusseum et l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales comptent organiser cette marche. Ils donnent rendez-vous le jeudi 23 février 2023 à partir de 10h dans la même localité.



La coalition, en grève depuis plusieurs mois, est en train de dérouler son dixième plan d’action. Elle avait décrété un mot d’ordre de de 96 heures. pour la semaine du 7 février 2023.



Cette semaine-ci, un mot d’ordre de 72 heures est en cours pour le mercredi 15, le jeudi 16 et le vendredi 17 février 2023.



Ce dixième plan d’action comporte une journée de restitution de la logistique vaccinale et des intrants du Programme élargi de vaccination et une marche nationale, qui est actuellement reportée.