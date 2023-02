Malick Thiaw, le nouveau "rock" des Rossoneri "suggéré" au sélectionneur Aliou Cissé - adakar.com

Malick Thiaw, le nouveau "rock" des Rossoneri "suggéré" au sélectionneur Aliou Cissé Publié le jeudi 16 fevrier 2023

Sport/Malick Thiaw, défenseur germano-finlandais d’origine sénégalaise

Le jeune défenseur germano-finlandais d’origine sénégalaise a été énorme mardi face à Harry Kane et Cie.



Âgé de 21ans, Malick Thiaw a crevé l’écran lors du huitième de finale aller qui opposait le Milan AC aux Spurs de Tottenham. Il a été présent sur les duels et a grandement contribué à stopper les offensives anglaises.



Ainsi selon les fans sénégalais de la balle ronde, l’international espoir allemand, pourrait être un renfort de taille pour le sélectionneur de l’équipe nationale Aliou Cissé et les "Lions". Mais à condition que les fédéraux se penchent sur son cas le plus rapidement possible.