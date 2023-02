CAN U20 : Le Sénégal débute contre le Nigeria ce dimanche, décrouvrez le programme complet des Lionceaux - adakar.com

News Sport Article Sport CAN U20 : Le Sénégal débute contre le Nigeria ce dimanche, décrouvrez le programme complet des Lionceaux Publié le jeudi 16 fevrier 2023 | wiwsport.com

Égypte 2023: la CAF présente les stades qui abriteront la CAN U20

La Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans approche à grands pas. L’équipe sénégalaise trois fois finaliste malheureux, lancera sa compétition dimanche contre le Nigeria, septuple champions, du lourd pour le partenaire de Samba Diallo. Découvrez le calendrier complet des Lionceaux.



Emmenée par Malick Daf, la sélection sénégalaise des moins de 20 ans va bientôt lancer sa sixième participation à la Can de la catégorie avec l’objectif de remporter le trophée final. La mission périlleuse débute dès dimanche 19 février au stade International du Caire avec une entrée en lice face au Nigéria, l’équipe la plus titrée du tournoi. Comme lors de l’édition 2015, les Lionceaux croiseront le fer les Flyings Eagles pour leur début. Face à l’équipe du Nigeria, le Sénégal, battu par la même équipe (3-1) tentera de laver l’affront, la rencontre est programmée à partir de 17h GMT.



Pour la deuxième sortie des Lionceaux, ils feront face aux jeunes Os Mambas du Mozambique. Sur la même pelouse du stade International du Caire. Après le duel contre les Mozambicains qui aura lieu le 22 février, les protégés de Malick Daf seront opposés au pays hôte pour le compte de la troisième et dernière journée de poules, trois jours plus tard. Suivront les quarts de finale si les Lionceaux réussissent à passer le cap du second tour. Rappelons que le tournoi qui regroupera 12 nations enverra les demi-finalistes à la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en Indonésie