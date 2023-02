Sénégal: à Lomé, la SAED reçue à la BOAD et à la BIDC - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal: à Lomé, la SAED reçue à la BOAD et à la BIDC Publié le jeudi 16 fevrier 2023 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

En France, le vice-président de la BOAD libéré quelques heures après son arrestation

Tweet

La Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (S.A.E.D) poursuit sa mue. Une délégation conduite par Amadou Niang, président du conseil d’administration, Amadou Thiam, Directeur Général Adjoint et Djibril Sall,



Directeur des Aménagements et des Infrastructures Hydroagricoles a rencontré les dirigeants de trois grandes institutions financières régionales. À la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la délégation sénégalaise a été reçue par Almamy Mbengue, Directeur Développement Pays, Abdoul Ouedraogo, Responsable Structuration des Financement, Habib Carlos Ahoyo, Chargé d’investissement département Agriculture & Agro- Industrie et Ghislain kobenan, analyste financier. La BOAD a manifesté son intérêt pour accompagner la SAED après une revue du portefeuille des programmes d’aménagements hydoagricoles.



Toujours à Lomé, le PCA de la SAED Amadou Niang accompagné du DGA de la société Amadou Thiam et du Directeur des aménagements Djiby Sall a conduit une mission auprès de la Banque de développement de la CEDEAO ( BIDC). Une rencontre qualifiée de “très fructueuse” a eu lieu avec Dr Mabouba Diagne, Vice Président de la BIDC.



La mission de Lomé s’est achevée dans les locaux d’une banque commerciale. Le Directeur Général d’Oragroup, Ferdinand Ngon et Amadou Bocar Ly, Directeur Exécutif de la même entité ont eu une séance de travail avec la SAED.



Bras armé de l’Etat dans l’aménagement des terres de la vallée du Fleuve Sénégal, la SAED est fortement engagée dans les orientations des politiques publiques en matière d’autosuffisance alimentaire.