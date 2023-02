À la Une: au Cameroun, l’assassinat de Martinez Zogo tourne à l’affaire d’État - adakar.com

À la Une: au Cameroun, l'assassinat de Martinez Zogo tourne à l'affaire d'État Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | RFI

À la Une: au Cameroun, l'assassinat de Martinez Zogo tourne à l'affaire d'État

L’enquête se poursuit au Cameroun après l’assassinat du journaliste Martinez Zogo dont le corps horriblement mutilé avait été retrouvé le 22 janvier dernier. Et l’étau se resserre autour des personnes soupçonnées d’avoir fomenté l’enlèvement et le meurtre du journaliste. Ces suspects sont encore interrogés au Secrétariat d’État à la défense. Parmi eux, l’homme d’affaires et magnat des médias, Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko Eko, commissaire divisionnaire et patron de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE).