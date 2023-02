Comment les armes prolifèrent-elles autant au Sahel? - adakar.com

News Société Article Société Comment les armes prolifèrent-elles autant au Sahel? Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié mardi 14 février un nouveau rapport sur ce trafic entre Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, Tchad. Il demande une prise de conscience des États pour tenter d’enrayer cette présence des armes.

Pas moins de 9300 personnes seraient mortes l’an dernier dans des violences au Sahel. Rébellions, banditisme, islamistes, tensions intercommunautaires : les sources de violences dans cette vaste région du nord de l'Afrique sont multiples et impliquent une quantité d’armes toujours plus importante.