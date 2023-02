Seydou Gueye s’incruste dans le Gatsa Gatsa: « On acceptera jamais que la République soit chahutée! Nous sommes prêts à tout…» - adakar.com

En conférence de presse ce mardi, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar a tiré à boulets rouges sur l’opposition et particulièrement, sur Ousmane Sonko et ses partisans. Ce sont particulièrement Seydou Gueye de l’Alliance pour la République, Abdoulaye Wilane du Parti Socialiste qui ont organisé la conférence de presse pour donner la position de la mouvance présidentielle sur les cas de violences notés dernièrement ainsi que l’appréciation de la posture de l’opposition. Pour l’ancien porte-parole du gouvernement, Mr Seydou Gueye, Benno va rester debout et ne compte pas céder à la menace de l’opposition. « On ne peut pas accepter que notre République soit chahutée. Ces coups de canif ne peuvent pas prospérer dans notre vivre ensemble… » dénonce Seydou Gueye. Pour ce dernier, chacun a le loisir de mener ses activités politiques mais tout en respectant les fondamentaux de la République.