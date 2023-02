Sadio Mané (3é), Macky Sall, Sonko… ? Ecofin publie la liste des 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Sadio Mané (3é), Macky Sall, Sonko… ? Ecofin publie la liste des 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | senenews.com

© Autre presse par DR

Football: Sadio Mané signe au Bayern Munich pour trois ans

Tweet

L’agence Ecofin a rendu public la liste des 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance. Et le Sénégal est très bien représenté.



Du 31 janvier au 2 février 2023, les lecteurs de l’Agence Ecofin ont désigné les personnalités africaines en qui ils ont le plus confiance. Quatre nations dominent le classement : la Côte d’Ivoire (9), le Cameroun (9), le Sénégal (7) et le Nigeria (4).



Quid du pays de la Teranga ? La star sénégalaise Sadio Mané qui occupe la troisième place du classement est classé devant les Sénégalais qui inspirent le plus confiance. Le footballeur est suivi par Fatou Diome (10éme).



Ensuite, vient le leader du Pastef Ousmane Sonko (17ème). Youssou Ndour, quant à lui, occupe la 19ème place. Ce n’est qu’à la 26ème position qu’on peut retrouver le Président de la République, Macky Sall, par ailleurs Président en exercice de l’Union Africaine.



Quid de l’ancienne Premier ministre Aminata Touré ? Elle occupe la 35ème position. L’ex-députee est suivie par l’artiste Akon qui lui est classé 40éme. Enfin, il y a Makhtar Diop qui vient à la 44ème place…