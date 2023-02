Baisse du prix du loyer : La nouvelle décision du gouvernement - adakar.com

Baisse du prix du loyer : La nouvelle décision du gouvernement
Publié le mercredi 15 fevrier 2023

© Autre presse par DR

Baisse du prix des loyers à Dakar

Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Abdou Karim Fofana, a annoncé que le projet de décret visant à réduire les loyers pour les logements a été examiné et adopté afin de lutter contre les résiliations de contrats abusifs. Une commission de régulation sera créée lors du Conseil des ministres de Sédhiou qui se tiendra le 22 février prochain. La baisse des loyers entrera en vigueur le 1er mars prochain.



« Il y a une commission qui doit assister les locataires et les bailleurs parce que les problèmes peuvent survenir ses deux côtés. Dans les deux cas, il y a une commission nationale de régulation des loyers qui va être mise en place lors d’un conseil des ministres », a fait savoir Abdou Karim Fofana sur Rfm.



Selon le ministre du commerce des Petites et Moyennes Entreprises, dans cette commission, le bailleur ou le locataire a l’occasion de saisir la commission et de leur faire connaître des contentieux notamment sur « ces questions de résiliations abusives ou de hausse illicite des loyers. »