Croissance Economique: Ce que prédit la Banque Mondiale pour le Sénégal

Croissance Economique: Ce que prédit la Banque Mondiale pour le Sénégal Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Billets de banque

La Banque mondiale a annoncé une bonne nouvelle pour le Sénégal. Selon l’institution financière, notre pays est dans une perspective de réaliser la plus forte croissance économique devant tous les pays africains dans la séquence temporelle 2023-2024.

Avec la découverte de gisements de pétrole et de gaz offshore au Sénégal, ainsi que l’essor du secteur bancaire, « l’économie sénégalaise devrait croître à 8 % en 2023 et à 10,5 % en 2024 ». C’est en tout cas l’information donnée par la ministre du Pétrole et des Energies. Aïssatou Sophie Gladima, a fait savoir que « les découvertes de pétrole et de gaz offshore constituent un tournant majeur pour l’économie sénégalaise ». Selon elle, ces gisements devraient apporter une contribution significative à la croissance économique du pays au cours des prochaines années. En plus du secteur énergétique, les analystes prévoient également « une croissance continue dans le secteur bancaire florissant du Sénégal, ainsi que dans les télécommunications et les services financiers, entre autres domaines ».





Les prévisions optimistes de la Banque mondiale seraient, selon elle « le reflet d’une économie Sénégalaise diversifiée, qui a fait preuve de résilience face à la crise sanitaire. Les risques associés à la croissance économique sénégalaise sont également considérés comme globalement modérés ». En moyenne, « sur la période 2024-2026, la croissance économique de l’UEMOA devrait s’établir à 6,1%, avec une contribution de tous les secteurs d’activités ». Mais, le Sénégal et le Niger devraient jouer un rôle majeur dans la croissance économique de la région, grâce à la production pétrolière. Ces prévisions de croissance économique sont cependant salutaires, mais il faut rappeler que celle-ci est déjà extravertie par la présence quasi-totale de grandes multinationales dans les secteurs précités pour ne pas trop profiter aux Sénégalais.



D’ailleurs, la Banque Mondiale s’est voulue claire en rappelant que « la croissance économique d’un pays ne garantit pas nécessairement que l’ensemble de la population du pays devienne plus riche « .Toutefois, elle peut mener à une augmentation de la production, des investissements et créer des emplois qui pourraient à leur tour, améliorer les niveaux de vie des populations. Si la croissance économique est concentrée dans un secteur ou une région, ou si elle ne profite qu’à une infime partie des populations, elle ne saurait garantir l’amélioration des niveaux de vie pour l’ensemble de la population. C’est pourquoi il est important de noter que les effets de la croissance économique sur les niveaux de vie des populations peuvent être différents selon les politiques publiques et mesures sociales définies par le gouvernement pour une meilleure redistribution des richesses générées par la croissance économique.