Hygiène et assainissement: Des journalistes veulent aider à prendre « les meilleures décisions » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Hygiène et assainissement: Des journalistes veulent aider à prendre « les meilleures décisions » Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Hygiène et assainissement: Des journalistes veulent aider à prendre « les meilleures décisions »

Tweet

Le Cadre de réflexion et d’action des journalistes sur l’hygiène, l’eau et l’assainissement (CRAJHEA) envisage de descendre dans la banlieue de Dakar, pour aider les pouvoirs publics et leurs partenaires à prendre les meilleures décisions sur ces questions, a indiqué mardi son président, Moussa Thiam. « Le Cadre travaille à travers une descente sur le terrain pour aider les pouvoirs publics et leurs partenaires à prendre les meilleures décisions pour une prise en charge correcte des questions d’hygiène et d’assainissement’’, a signalé M. Thiam.

Le CRAJHEA et le Partenariat budgétaire international ont signé, vendredi dernier, une convention de partenariat pour exécuter une campagne nationale d’assainissement. ‘’Ce que nous recherchons à travers ce partenariat, c’est juste un changement de paradigme au niveau de l’Etat sur la prise en charge des questions d’hygiène et d’assainissement », a dit Moussa Thiam, correspondant de la radio privée Sud Fm, dans un entretien avec l’APS.





Selon lui, les journalistes veulent aussi être “des acteurs sur le terrain pour changer un tant soit peu positivement le cadre de vie des populations”. “Les questions liées à l’assainissement et les inondations nous interpellent tous. En tant qu’habitants de la banlieue de Dakar, au-delà de notre métier de journaliste, nous sommes à la fois des victimes et des acteurs », a-t-il poursuivi. ‘’Ce sont ces préoccupations qui ont été à l’origine de la mise sur pied de ce cadre de réflexion et d’action des journalistes sur l’hygiène, l’eau et l’assainissement’’, a-t-il expliqué, indiquant que le CRAJHEA travaille à renforcer les capacités de ses membres sur ces questions.



Il a indiqué que les journalistes interviennent également pour “la réhabilitation des latrines dans certaines écoles primaires », expliquant que ‘’la remontée capillaire a occasionné la destruction des fosses” sceptiques. Il a assuré que le CRAJHEA et ses membres s’engagent à aider les autorités à prendre des décisions idoines pour un assainissement des quartiers précaires de la banlieue.