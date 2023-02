Sénégal: pour la Saint-Valentin, les Dakarois nous parlent d’amour - adakar.com

Sénégal: pour la Saint-Valentin, les Dakarois nous parlent d'amour
Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | RFI

Si traditionnellement, on prévoit des cadeaux ou des sorties pour marquer la Saint-Valentin, il existe mille et une façons de se prouver son amour. La langue est universelle, mais aujourd’hui, ce sont les Dakarois qui nous expliquent comment ils montrent à leur moitié qu’ils l’aiment.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



Adama Marena et ses copines partagent un sandwich à la pause de midi. Pour la jeune femme, pas de petit copain avec qui célébrer la Saint-Valentin. Mais le moment venu, elle n’a pas peur d’exprimer ses sentiments. « Je préfère aller vers lui pour lui déclarer ma flamme, avec des mots, si possible, mais des fois, on ne parvient pas à exprimer nos sentiments, on écrit des SMS, Whatsapp, textos… », explique-t-elle.