News Société Article Société Suspension de Walf Tv: “c’est une violation flagrante de la liberté de la presse et du droit à l’information“ (Aminata Touré) Publié le mardi 14 fevrier 2023 | aDakar.com

Les responsables du groupe Walfadjri

J'ai rendu visite à l'équipe de Walfadjiri pour leur témoigner de ma solidarité face à la mesure de suspension d'antenne par le CNRA. En plus de porter sérieusement atteinte à l'image de la démocratie sénégalaise, c'est une violation flagrante de la liberté de la presse et du droit à l’information.



Les médias américains ont couvert les événements du Capitol envahi par des manifestants pro-Trump. Les médias français ont suivi les manifestations des gilets jaunes pendant des mois. C’est le métier des médias que de couvrir l’actualité.



Walfadjiri l’officiel est suspendu pour avoir couvert les événements de Mbacké. Dans une démocratie majeure, le droit à l'information et la liberté de la presse sont

respectés.