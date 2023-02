Arrestation du présumé meurtrier de l’adolescent tué à Keur Massar (Gendarmerie nationale) - adakar.com

Arrestation du présumé meurtrier de l'adolescent tué à Keur Massar (Gendarmerie nationale) Publié le mardi 14 fevrier 2023

La Gendarmerie nationale a procédé, le 13 février 2023, à l'arrestation du présumé meurtrier du jeune garçon tué aux Parcelles Assainies de Keur Massar dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février 2023.



C'est au cours d'une bagarre survenue à l'occasion d'une cérémonie religieuse (Thiant) organisée entre adolescents, que la victime a été mortellement blessée au cou, par arme blanche.



L'enquête ouverte par le Haut-commandement et confiée à la Brigade de Recherches de Keur Massar a vite permis d'identifier, de localiser et d'interpeller le mis en cause. Il sera déféré devant les autorités judiciaires dès la clôture de l'enquête.



La Gendarmerie nationale appelle les populations à plus de vigilance et les invite à contacter gratuitement le Centre de Renseignement et des Opérations aux numéros verts 123 ou 800 00 20 20 pour tout renseignement ou information utile.