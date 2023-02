Justice sociale : Le parlement allemand à la découverte du Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Justice sociale : Le parlement allemand à la découverte du Sénégal Publié le mardi 14 fevrier 2023 | dakaractu.com

© aDakar.com par BL

Assemblée nationale: le ministre de l`Intérieur a défendu son budget

Dakar, le 29 novembre 2022 - Le ministre de l`Intérieur a défendu, à l`Assemblée nationale, devant les députés, son budget pour l`exercice 2023. Tweet

L’Assemblée nationale, à travers la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, a accueilli ce lundi une délégation de la commission des Affaires juridiques du Parlement de la République fédérale allemande.



Une rencontre à laquelle ont pris part les différents présidents de groupes parlementaires de la 14 e législature. Plusieurs questions ont été soulevées durant cette séance d’échanges avec la délégation conduite par Madame Elisabeth Winkelmeier-Becker, présidente de la commission parlementaire des affaires juridiques du parlement allemand. La réforme du code de la famille, les investissements étrangers et la justice sociale, tout a été passé en revue par les deux parlements. Même si au Sénégal, le régime est présidentiel et qu’en Allemagne il est parlementaire, les délégations ont tenu la promesse de renforcer le partenariat entre les deux parlements, notamment sur les sujets évoqués...