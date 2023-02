Présidence de l’Union Africaine : Macky Sall est à la fin de son mandat - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Présidence de l’Union Africaine : Macky Sall est à la fin de son mandat Publié le mardi 14 fevrier 2023 | Rewmi

© Présidence par PMD

Le message à la Nation du président de la République, Macky Sall

Tweet

Le mandat de Macky SALL à la tête de l’Union africaine (UA) prend fin la semaine prochaine. Intronisé, samedi 5 février 2022, lors du sommet ordinaire tenu dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, le chef de l’Etat sénégalais avait succédé au Congolais Félix Tshisekedi, pour un mandat d’un an.

Composée de 55 États membres, l’Union africaine a pour rôle de promouvoir la paix, la démocratie et le développement économique sur le continent. Entre la vague de coups d’État en Afrique de l’Ouest, la crise de confiance dans les institutions régionales ou encore la pandémie de Covid-19, les dossiers ne manquent pas pour le nouveau président de l’UA.





Le président de la République du Sénégal s’est rendu à Dubaï, une ville des Émirats arabes unis, dimanche 12 février 2023, pour participer à un sommet mondial des gouvernements prévu du lundi 13 au mercredi 15 février 2023 à l’invitation de son homologue émirati, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.



Organisé chaque année depuis 2013 par les Emirats Arabes Unis, « cet événement rassemble plusieurs dirigeants gouvernementaux et non gouvernementaux pour réfléchir sur des enjeux mondiaux liés à la paix et à la sécurité, aux questions économiques et sociales, à l’environnement et à l’innovation technologique… » a expliqué la présidence sénégalaise dans un communiqué transmis à la presse, précisant que le thème de cette rencontre de haut niveau est : « Façonner les gouvernements de demain ».



Macky Sall, également président en exercice de l’Union africaine, « donnera sa vision des perspectives de l’Afrique dans l’économie mondiale pour les années à venir », a souligné le communiqué. Qui a fait valoir que le chef de l’Etat va regagner Dakar, jeudi 16 février 2023.