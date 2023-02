Sénégal: l’exposition «Balle de match» affiche les contrastes architecturaux de Dakar - adakar.com

À Dakar, l’exposition « Balle de match » est en accès libre à la Galerie Selebe Yoon jusqu’au 4 mars 2023. L’artiste Mbaye Diop y montre les contrastes architecturaux de la capitale sénégalaise, à travers notamment une série de 124 dessins.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



A Dakar, l’artiste Mbaye Diop crayonne la capitale sénégalaise et ses contrastes. Dans son exposition « Balle de match » à la Galerie Selebe Yoon, ses dessins et ses films d’animation en noir et blanc révèlent la diversité architecturale de la ville, mais aussi la manière dont les Dakarois l’habitent.