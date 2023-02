Ahmet Khalifa Niass : «Nous allons poursuivre Babacar Diagne…» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ahmet Khalifa Niass : «Nous allons poursuivre Babacar Diagne…» Publié le lundi 13 fevrier 2023 | Walf Fadjri L’Aurore

© aDakar.com par DF

Des acteurs politiques, de la société civile, des dignitaires religieux et coutumiers au dialogue national

Dakar, le 28 mai 2016 - Des acteurs politiques, de la société civile, des dignitaires coutumiers et religieux ont répondu à l`appel au dialogue national du président Macky Sall. Photo: Ahmed Khalifa Niass, religieux et leader politique Tweet

Introduire un recours au niveau de la Cour de justice de la Cedeao, tel est l’un des premiers actes à poser pour porter la réplique au Cnra qui a décidé de couper le signal de Walf pour une semaine. L’annonce est du patriarche de la famille Niass, Ahmet Khalifa.



«Toute personne a le droit de solliciter un service commercial pour montrer ses activités à Walf ou un autre organe de presse. Parce que ce que Walf a fait, la Rts pouvait aussi le faire. Ce n’est pas du vol, ni une entrave à l’éthique et à la déontologie. Ce qui m’a fait le plus mal, c’est que les gens ont attendu que mon petit-frère, Sidy Lamine Niass, quitte ce bas monde, pour venir s’attaquer à son fils Cheikh Niass, parce que peut-être qu’ils pensent que Cheikh n’a pas la force de son père pour se défendre. Cheikh Niass est une bonne personne. Il pouvait même dépassait les limites de ce que son papa faisait, mais il a un cœur en or. Je pense qu’il est temps maintenant, puisque c’est comme ça, nous allons commencer à faire des révélations, parce que, tous ces gens, qui sont dans le cabinet de Macky Sall, sont des corrompus. Et je peux les assigner au tribunal. J’ai des preuves palpables ; figurez-vous que même les audiences auprès du chef de l’Etat sont vendues. J’ai vu des gens qui ont payé des millions et ont perdu leur argent parce qu’ils n’ont pas vu le président. Macky Sall doit savoir que des gens paient de l’argent pour le rencontrer. Ça existe. Je le dis publiquement pour qu’il nettoie son entourage. S’il le fait, il pourra se rattraper ; et s’il ne le fait, il va tout droit dans un trou. Et personne n’y pourra rien. Ce sont des gens qui sont méchants». C’est en ces termes que le patriarche de la famille Niass, visiblement meurtri, a livré son analyse des soubresauts que traverse le Groupe de presse WalFadjri.



Selon lui, s’attaquer à quelqu’un qui paie les impôts et lui couper son signal pour sept jours, c’est irresponsable. Ce dernier a le droit d’assigner le Cnra en justice et de demander même des dommages et intérêts. Aussi, ajoute-t-il : «On sait, comment le faire». «J’ai été choqué quand j’ai appris sur internet que le signal a été suspendu. Je pensais que c’était pour le reportage sur Mbacké, et qu’après ils allaient remettre le signal. Mais, quand j’ai appelé Cheikh Niass, il m’a signifié que c’est pour une semaine. Et je me suis dit qu’il faut que je vienne à Walf», a confié Ahmed Khalifa Niass. Avant d’ajouter : «Babacar Diagne a pris cette décision pour assurer son poste. Parce qu’il est en retraite depuis longtemps. Mais, je ne pense pas que cette décision vienne de Macky Sall. Et cela ne m’étonnerait pas, avant même la fin de la semaine qu’il remet le signal. Parce que Walf paie ses impôts et est en règle avec le fisc. Des inspecteurs des Impôts sont passés dans les locaux du groupe WalFadjri à plusieurs reprises du temps de Sidy Lamine Niass pour des vérifications, mais ils trouvaient toujours que Walf était à jour, parce que Sidy Lamine Niass donnait une importance capitale au paiement de l’impôt. Aujourd’hui, si Sidy Lamine était présent, il saurait comment se défendre. Son fils Cheikh est un enfant, mais je sais qu’il ne reculera devant rien».



Un recours à la Cour de justice de la Cedeao



«Lors du décès de Sidy Lamine Niass, rappelle-t-il, le président Macky Sall s’est déplacé jusqu’à la maison familiale pour présenter ses condoléances. Donc, Cheikh Niass ne peut pas dire du mal au Président Sall». Revenant sur la décision de Babacar Diagne, il lance : «Ce sera la première et la dernière fois, parce que nous allons faire un recours adressé à la Cour de justice de la Cedeao à Abuja. Parce qu’il veut nous imposer la force, mais la loi est là. Le préfet de Mbacké a fait quelque chose qu’il ne devrait pas faire. Et les gens ne devraient même pas aller lui demander une autorisation pour organiser un meeting politique. Les gens doivent retourner aux textes. Ils doivent arrêter de violer les textes, et d’en faire un sport national. Je suis le premier patriote au Sénégal, parce que quand je lançais mon parti le 1er août 2000, j’avais créé le Front des alliances patriotiques. Donc, je suis le premier patriote et Ousmane Sonko l’a reconnu quand il est venu me rendre visite à la maison».



De l’avis de Ahmet Khalifa Niass, les Sénégalais ne sont pas des casseurs. La preuve, Pastef a tenu récemment un meeting à Keur Massar, et ses partisans n’ont même pas tué une mouche. Et c’est comme ça que cela se passe aussi ailleurs. «En réplique à la décision du Cnra, annonce-t-il, nous allons poursuivre Babacar Diagne en justice. Walf n’a rien inventé. Walf participe au combat pour le développement et l’ancrage de la démocratie du pays. L’entourage de Macky Sall est responsable de ce qui est arrivé ici à Walf, mais aussi à Mbacké. Macky Sall doit savoir que ses hommes se sont attaqués à son ami, Sidy Lamine Niass».



Macky Sall avait de bons rapports avec Sidy Lamine Niass et aujourd’hui, avec sa famille, fait-il remarquer. «C’est la raison pour laquelle, précise Ahmet Khalifa Niass, j’ai dit que le chef de l’Etat n’est pas responsable de cet acte. Ils ont trompé le président de la République, jusqu’à la preuve du contraire. Cela m’étonnerait vraiment que le chef de l’Etat soit derrière tout ça, parce que je suis avec lui à cause de ses réalisations. Et je suis sûr qu’il ne s’attaque pas comme ça à un groupe de presse. Personne ne peut faire taire les gens de Walf. Aujourd’hui, Babacar Diagne a même porté préjudice au peuple sénégalais qui considère Walf comme son bien et son patrimoine».