Me El Hadj Diouf suspendu par l’Ordre des avocats: L’avocat devra passer devant le Conseil de discipline - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Me El Hadj Diouf suspendu par l’Ordre des avocats: L’avocat devra passer devant le Conseil de discipline Publié le lundi 13 fevrier 2023 | Enquête Plus

© aDakar.com par SB

Conférence de presse de l`avocat Me El Hadj Diouf

Dakar, le 28 août 2019 - Me El Hadj Diouf, avocat du Directeur des Domaines, dans l`affaire dite des “94 milliards“ a animé, ce mercredi, une conférence de presse pour porter la réplique au président du parti “Pastef“. Tweet

Il paie au prix fort ses nombreuses sorties médiatiques. Me El Hadj Diouf semble n’en avoir cure de l’interdiction faite aux avocats de parler de leurs dossiers en cours. Il a multiplié les conférences de presse dans l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr.



Ainsi, il est suspendu par l’Ordre des avocats pour faute lourde et atteinte au bâtonnier. Les robes noires se sont réunies mardi dernier et en ont décidé ainsi.



L’avocat de la jeune dame Adji Sarr dans le procès l’opposant à Ousmane Sonko, devra passer en Conseil de discipline. Ainsi, il est suspendu de l’ordre, le temps que se tienne ce conseil. D’après une source d’EnQuête, l’Ordre des avocats n’a pas encore décidé de la date de tenue de ce dernier, mais compte la faire au cours de ce mois.