Union Africaine : Fin de mandat pour Macky Publié le lundi 13 fevrier 2023 | Rewmi

© aDakar.com par DR

Visite du président Macky SALL à Bamako

Bamako, le 15 août 2022. Le président de la République du Sénégal, S.E. M. Macky SALL, président en exercice de l`Union Africaine, a effectué une visite d`amitié et de travail à Bamako au Mali où il a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi GOÏTA. Tweet

Le président sénégalais Macky Sall a été intronisé, samedi 5 février, à la tête de l’Union africaine lors du sommet tenu dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Le chef de l’Etat sénégalais avait succédé ainsi au Congolais Félix Tshisekedi, pour un mandat d’un an, à la présidence de la première instance intergouvernementale africaine, qui fête cette année son 20e anniversaire.



Mais le mandat de Macky Sall prend fin la semaine prochaine. Il faut dire qu’il sera difficile à remplacer. Pendant cette longue année où il a été président de l’Union, Macky Sall n’a raté aucune rencontre internationale pour plaider la cause de l’Afrique.





Composée de 55 États membres, l’Union africaine a pour rôle de promouvoir la paix, la démocratie et le développement économique sur le continent. Entre la vague de coups d’État en Afrique de l’Ouest, la crise de confiance dans les institutions régionales ou encore la pandémie de Covid-19, les dossiers ne manquent pas pour le nouveau président de l’UA.