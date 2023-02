Fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale: Kopar Express dément (communiqué) - adakar.com

Fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale: Kopar Express dément (communiqué) Publié le lundi 13 fevrier 2023

Kopar Express

Ce samedi 11/02/2023, un quotidien national a, dans sa Une, cité Kopar Express SARL, comme étant dans le viseur de la Sûreté Urbaine (SU) pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.



Kopar Express est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale et sociale, car elle se veut, avant tout, une entreprise citoyenne. Aucun fait de fraude fiscale ne nous a jamais été notifié.



Kopar Express est une entreprise sénégalaise fondée par de jeunes sénégalais et remplissant toutes les conditions légales et réglementaires d’ouverture et d’exercice.



Depuis sa création, ses services sont adoptés par toutes les couches de la population sénégalaise car répondant à leurs besoins et adaptés au contexte national et sous régional.



Kopar Express est ainsi venue moderniser les méthodes traditionnelles de financement des actions de solidarité avec les outils du numérique.



En effet, elle facilite l’entraide et la solidarité entre sénégalais, la collecte de fonds pour toutes les organisations sociales (associations, « dahira », partis politiques, ASC, tontine, etc.). Ainsi, depuis sa fondations, Kopar Express c’est :

● + 200 entrepreneurs financés

● + 1 000 sénégalais et sénégalaises en précarité aidés tous les mois

● + 10 000 malades assistés



Par ailleurs, nous tenons à rassurer l’ensemble de nos partenaires et les utilisateurs de notre plateforme. Kopar Express n’est mêlée, ni de près, ni de loin, à une quelconque opération frauduleuse ou de blanchiment de quelque nature que ce soit. Toutes les transactions financières effectuées depuis notre plateforme sont sécurisées, traçables et transparentes à la provenance comme à la destination.

Kopar Express offre ses services à toutes organisations, privées comme publiques, sans aucun parti pris, sans discrimination et sans ingérence d’aucune sorte autre que celle exigée par les lois et règlement régissant notre secteur d’activité.



Pour bien apprécier l’engouement des sénégalais vis-à-vis de notre plateforme, il faut se souvenir qu’avant la création de Kopar Express, les sénégalais utilisaient uniquement des plateformes de collecte de fonds étrangères, européennes et américaines.



Nous assurons à tous nos partenaires et utilisateurs que nos services continuent toujours dans l’efficacité et dans la sécurité.





Fait à Dakar, le 12 février 2023