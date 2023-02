Football : le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, en Côte d’Ivoire pour une visite des sites de la CAN TotalEnergies 2023 - adakar.com

Football : le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, en Côte d'Ivoire pour une visite des sites de la CAN TotalEnergies 2023 Publié le lundi 13 fevrier 2023 | aDakar.com

STADE DE LA PAIX DE BOUAKÉ

Le Secrétaire Général de la CAF (confédération africaine de Football) , Veron Mosengo-Omba, est arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce dimanche 12 février 2023 pour lancer une visite de quatre jours dans le pays hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, annonce un communiqué.







Il s'agit de la première visite de Mosengo-Omba en 2023. L'année dernière, il a effectué plusieurs visites de travail dans le pays, notamment sur les sites qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies l'année prochaine.



Au cours des quatre prochains jours, selon le texte consulté par Abidjan.net, il sera accompagné du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Idriss Yaccine Diallo, du président du COL, Albert François Amichia, et de membres du personnel de la CAF.



Lundi, il sera à Bouaké pour visiter les stades et installations liés à l'organisation de la compétition, puis se rendra à Korhogo mardi. Mercredi, il sera à Yamoussoukro et enfin jeudi, à San Pedro.



Vendredi, Mosengo-Omba conclura sa visite à Abidjan.







