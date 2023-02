Sénégal: la chaîne Walf TV suspendue pour sept jours - adakar.com

News Société Article Société Sénégal: la chaîne Walf TV suspendue pour sept jours Publié le lundi 13 fevrier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

La ville de Dakar.

Au Sénégal, écran noir sur la chaîne Walf TV. Le signal a été coupé vendredi 10 février au soir et pour sept jours par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA).



Le CNRA reproche à Walf TV une « couverture irresponsable » des manifestations qui ont eu lieu à Mbacké, le vendredi 10 février, à environ 200 km de Dakar. Des heurts avaient éclaté entre forces de l’ordre et partisans de l’opposant Ousmane Sonko qui avait appelé à un meeting, malgré l’interdiction du rassemblement par les autorités administratives.



Décision très inquiétante

Pour Ibrahima Lissa Faye, président de l’Association des professionnels de la presse en ligne, cette décision du CNRA est « illégale » et très inquiétante, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2024. « C’est, dit-il, une décision unique et qui ne se justifie pas parce que Walf TV n’a pas commis de fautes ni d’erreurs. Elle a juste couvert une activité en direct qui se tenait à Mbacké. Je pense que l’information est d’intérêt public. Donc, il n’y a pas de problème. »