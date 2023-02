Dans l’affiche Bombardier-Tapha Tine, la victoire est impérative pour chacun des deux lutteurs (analyste) - adakar.com

La victoire est impérative pour chacun des protagonistes du combat de lutte avec frappe de ce dimanche à l'Arène nationale de lutte, à Dakar, entre Bombardier et Tapha Tine, s’ils veulent soulever le trophée du roi des arènes, analyse le spécialiste de la lutte Babacar Simon Faye.



Après une premier combat qui s’est soldé par la victoire de Tapha Tine en 2012, les deux poids lourds se rencontrent de nouveau, à l’initiative du promoteur de lutte Gaston Mbengue.



‘’La victoire est impérative pour chacun des deux lutteurs qui vise le titre de roi des arènes détenu par Modou Lo’’, a dit Babacar Simon Faye, invité par l’APS à analyser cette affiche.



‘’Bombardier ne fait pas mystère de son ambition de décrocher le titre, qu'il a déjà remporté deux fois, face à Tyson en 2002 et devant Balla Gaye 2 en 2014’’, rappelle Faye.



Mais ‘’le Baol (le fief de Tapha Tine) piaffe d'impatience de goûter aux délices que confère ledit titre’’, s’empresse-t-il d’ajouter.



Quelles perspectives peut-on envisager pour celui qui sera battu ce dimanche ? ‘’Le vaincu devrait se préparer à écrire le tome 3 de sa carrière : croiser le fer avec la jeune génération dirigée par Boy Niang, Reug Reug, Sa Thiès…’’ répond Babacar Simon Faye.



‘’Tapha Tine est réputé puncheur hors pair. Il en a donné la preuve avec Elton et Bombardier, son adversaire de ce dimanche. Ces deux lutteurs ont dû leur salut à l'intervention du docteur Ardo (le médecin du Comité national de gestion de la lutte), le seul habilité à arrêter un combat de lutte pour sauvegarder l'intégrité physique du lutteur’’, dit-il en répondant à la question de savoir quels sont les atouts du lutteur de l’écurie Baol Mbollo.



‘’Résultat : le lutteur mal en point perd le combat par décision médicale’’, rappelle-t-il en souvenir de la manière dont Tine a défait le lutteur Elton et son adversaire d’aujourd’hui.



Faye tient à souligner que ‘’le colosse du Baol est également fort en plaquage’’. ‘’Il y va avec puissance et précision. Difficile de sortir indemne de cette charge fatale’’, ajoute-t-il en signalant que Tapha Tine, en revanche, ‘’est faible des pieds’’.



‘’Lac de Guiers 2 et Balla Gaye 2 l'ont compris. Ils ont simulé une fausse bagarre pour percer sa garde et conclure par une entrée en jambes pour le battre’’, se souvient le spécialiste.



Il estime que ‘’l'atout majeur de Bombardier, c'est sa puissance et sa masse athlétique’’.



‘’Son endurance également. Un lutteur de son gabarit éprouverait beaucoup de difficultés à s'exprimer correctement, sur le plan technique’’, analyse Faye.



Mais le lutteur de Mbour ‘’compense cela par son endurance. Il est difficile de parler des faiblesses du B52 (Bombardier). On peut noter sa difficulté à rendre sa garde hermétique et un certain relâchement, face à Eumeu Sène, par exemple’’, explique-t-il.