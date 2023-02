Heurts dans le centre-ouest du Sénégal après l’interdiction d’un meeting d’Ousmane Sonko - adakar.com

Heurts dans le centre-ouest du Sénégal après l'interdiction d'un meeting d'Ousmane Sonko Publié le dimanche 12 fevrier 2023 | Jeune Afrique

Des scènes de saccage et de pillage ont eu lieu dans la soirée du 10 février près de Touba et à Mbacké, dans le centre-ouest du Sénégal, où les autorités avaient interdit un rassemblement de l’opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024.



Des sites d’information ont fait état de heurts entre partisans d’Ousmane Sonko et forces de sécurité en fin d’après-midi vendredi non loin de Touba et à Mbacké. Ils ont rapporté plus tard des actes de saccage ou de pillage contre une station essence Total, un magasin Orange et un supermarché Senchan.



Ces incidents surviennent dans un climat de tension grandissante en vue de la présidentielle de début 2024. Les autorités avaient interdit un meeting prévu par le Pastef, le parti d’Ousmane Sonko, en invoquant un vice de forme dans la demande d’autorisation. L’opposant s’est quand même rendu à Touba et Mbacké, où il a été accueilli par de nombreux sympathisants.