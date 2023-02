Sénégal : la situation du système bancaire globalement satisfaisante - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : la situation du système bancaire globalement satisfaisante Publié le dimanche 12 fevrier 2023 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Tweet

Dakar (Sénégal) - Les crédits octroyés par les établissements financiers ont presque atteint les 7 mille milliards au cours de l’année écoulée selon un communiqué parvenu samedi à APA.



Au Sénégal, le système bancaire résiste aux effets persistants de la pandémie de Covid-19 et ceux de la guerre russo-ukrainienne. Dans un communiqué parvenu samedi à APA, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) juge « globalement satisfaisante » la situation du système bancaire à la fin décembre 2022. La direction nationale de l’institution financière en veut pour preuve le fait que « les crédits ont progressé de 19,8 %, en glissement annuel, pour ressortir à 6.808,5 milliards à fin décembre 2022 ».



Cette évolution est essentiellement tirée par la hausse des crédits à court terme (+ 690,9 milliards ; +32,2%), des crédits à moyen terme (+339,2 milliards ; +11,2%) et dans une moindre mesure par celle des crédits à long terme (+ 93,3 milliards ; +18,6%), souligne le document.



Les activités de portefeuille sur titres notamment publics ont sensiblement progressé (+746,0 milliards ; +31,5%). Ainsi, le portefeuille de titres des banques sénégalaises s’est établi à 3.115 milliards en fin décembre 2022 contre 2.369 milliards un an plus tôt, poursuit la note.



La Bceao note également que la qualité du portefeuille s’est améliorée. Ainsi, le taux brut de dégradation du portefeuille s’est inscrit en baisse, passant de 11,5 % (709,3 milliards) en décembre 2021 à 9,3 % (677,7 milliards) en décembre 2022. De même, relève la banque, le taux net a enregistré un recul, s’établissant à 2,7 % en décembre 2022 contre 4,0 % en décembre 2021.



De plus, signale l’institution financière, sur le plan prudentiel, le système bancaire affiche un niveau global de conformité aux principaux ratios, notamment ceux relatifs à l’adéquation des fonds propres. Le ratio moyen de couverture des risques est ressorti à 12,9 % à fin décembre 2022 comparativement à la norme minimale de 11,5 % correspondant au seuil fixé pour l’application intégrale des règles de Bâle 2 et de Bâle 3 dans l’Union Monétaire Ouest-africaine.



ARD/te/APA