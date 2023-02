Sénégal : près de trois tonnes de faux médicaments saisies par la douane - adakar.com

Sénégal : près de trois tonnes de faux médicaments saisies par la douane Publié le dimanche 12 fevrier 2023 | Xinhua

© Autre presse par DR

Encore de faux médicaments saisis

Les douaniers sénégalais ont saisi près de trois tonnes de faux médicaments d'une valeur de 520 millions de francs CFA (850.000 dollars), au cours d'une série d'opérations dénommées "Bouclage'' et effectuées sur le littoral et dans le centre du pays, a annoncé vendredi le service communication des douanes dans un communiqué.



Menée fin janvier, la première opération a permis la saisie à Joal (ouest) de 2.240 kg de faux médicaments. D'une valeur de 371 millions de francs CFA (610.000 dollars), ils étaient constitués d'antibiotiques, d'aphrodisiaques, d'antidouleurs, de fortifiants et de vitamines injectables.



Les deux autres opérations ont eu lieu jeudi avec une première saisie de faux médicaments d'une valeur de 85 millions de francs CFA (140.000 dollars) à la plage de Mbao (banlieue de Dakar) et d'une seconde opérée sur une berline interpellée à Kaffrine (centre) au moment où elle transportait 335 kg de faux médicaments d'une valeur de 64 millions de francs CFA (100.000 dollars).



Tout en réaffirmant sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes, l'administration des douanes invite les populations "à plus de collaboration et de soutien dans l'exécution de ses missions'', note le communiqué.