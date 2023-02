Le Sénégal envisage d’intensifier la modernisation et la transformation de l’agriculture (président) - adakar.com

Le Sénégal devrait intensifier la modernisation et la transformation de son agriculture, a déclaré jeudi le président sénégalais Macky Sall en Conseil des ministres décentralisé tenu à Thiès, à 70 km de la capitale Dakar.



Dans cette perspective, selon le communiqué du Conseil des ministres, le président s'est réjoui de la réception samedi dernier de nouveaux matériels et équipements agricoles de haute performance, financés par l'Etat à hauteur de 85 milliards de francs CFA (140 millions de dollars).



Il s'agit de 700 tracteurs équipés, 80 chaînes complètes de motoculteurs, 50 moissonneuses-batteuses à pneus et à chenilles, 813 matériels de pompage et d'irrigation, 100 magasins de stockage d'intrants agricoles et 20 chambres frigorifiques pour la conservation des produits horticoles.



Ces acquisitions sont "un effort inédit permettant d'accentuer le développement des emblavures, la productivité agricole et la professionnalisation des agriculteurs avec 2.985 unités motorisées", selon M. Sall, qui a instruit son Premier ministre et le ministre de l'Agriculture "de veiller particulièrement à leur mise à disposition rapide aux producteurs".