Le président sénégalais lance les travaux de construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis

Publié le dimanche 12 fevrier 2023 | Xinhua

Le président sénégalais Macky Sall, a lancé, vendredi soir à Tivaouane, une ville religieuse située dans la région de Thiès (à 70 km de la capitale), les travaux de construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, qui s'étendra sur un trajet de 200 km.



En plus de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis, M. Sall a lancé le bitumage du tronçon Darou Alpha-Pambal-Tivaouane ainsi que la réhabilitation de la route Mboro-Diogo, des localités situées dans la région de Thiès.



La réalisation de l'ensemble de ces infrastructures coûtera plus de 120 milliards francs CFA (environ 200 millions de dollars) financés par le gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque mondiale, du Fonds saoudien et du Groupe bancaire Société générale, a indiqué M. Sall.



Il a fait savoir que "la réalisation prochaine de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et le prolongement de la Voie de dégagement Nord (VDN) en autoroute entre Tivaouane Peulh et Diamniadio sur 20 km porteraient le linéaire d'autoroute au Sénégal à 531 km d'ici l'horizon 2026''.