Ordre des Avocats du Sénégal : Me El Hadj Diouf suspendu Publié le samedi 11 fevrier 2023 | Rewmi

Me El Hadji Diouf

Me El Hadji Diouf a été suspendu par l’ordre national des avocats. « Il lui a été notifié, ce jeudi après-midi, ladite suspension », nous révèle notre source. La robe noire voit cette décision tomber avec effet immédiat. Me El Hadji Diouf devra comparaître devant le conseil de discipline.

D’après les informations, cette décision lié aux communications de l’avocat sur l’affaire Ousmane Sonko/Adji Sarr. Le Conseil a estimé qu’il est allé au-delà des limites autorisées.



En revanche, cette mesure n’est que conservatoire. Prochainement, Me El Hadji Diouf sera convoqué devant le Conseil de discipline. Celui-ci va lui dire les charges qui sont retenues contre lui. Avant de lui donner l’opportunité de se défendre. Ensuite, l’Ordre des avocats va prendre une sanction. Au contraire, arrêter la procédure s’il est convaincu par les arguments du conseil de Adji Sarr.

