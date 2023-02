Macky Sall inaugure l’École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès - adakar.com

Macky Sall inaugure l'École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès Publié le samedi 11 fevrier 2023 | aDakar.com

Thiès, le 10 février 2023 - Le Président de la République, Macky SALL a présidé vendredi la cérémonie d’inauguration de l’École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès. Tweet

Le Président de la République, Macky SALL a présidé vendredi la cérémonie d’inauguration de l’École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès. Il s'agit de la première école nationale dans l’histoire du Sénégal construite par l'État pour la formation des sapeurs pompiers.



Cet édifice témoigne de la volonté et de l’ambition du Chef de l’État d’équiper la Brigade nationale des sapeurs-pompiers des meilleurs établissements de formation aux métiers de sécurité civile conformes aux standards internationaux.



Au-delà de la formation professionnelle et du perfectionnement des cadres militaires de la BNSP (Brigade Nationale des Sapeurs pompiers), l’école nationale de sapeurs-pompiers, est ouverte aux autres personnels des forces de défense et de sécurité.



Durant cette cérémonie d’inauguration, le Président Macky Sall a réitéré sa volonté de poursuivre et d’amplifier son soutien à la BNSP, en lui donnant les moyens nécessaires au renforcement de ses capacités essentielles.