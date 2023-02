3ème Edition du Salon International E-Business de Dakar : un cadre d’échange pour le développement du E-Commerce au Sénégal et en Afrique. - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie 3ème Edition du Salon International E-Business de Dakar : un cadre d’échange pour le développement du E-Commerce au Sénégal et en Afrique. Publié le samedi 11 fevrier 2023 | financialafrik.com

© aDakar.com par DR

E-commerce au Sénégal

Tweet

Prévue au Grand Théâtre de Dakar du 23 au 25 Février 2023, la 3ème Edition du Salon International E-Business prévoit d’accueillir plus de 3.000 participants. Une rencontre pour les acteurs du e-commerce africain qui sera axée cette année sur le thème « Entreprenariat & Solutions digitales »;



« Entreprenariat & Solutions Digitales » au menu des échanges Initié en 2018, le Salon International E-Business qui en est à sa 3ème édition est l’un des évènements majeurs dans le domaine du E-Commerce en Afrique. Son objectif principal est

la création d’un cadre de réflexions, de partage d’expériences, de recherche d’opportunités entre les acteurs du e-commerce mais également les jeunes africains qui sont appelés à devenir les e-entrepreneurs, les e-leaders et les e-champions de demain. D’où le choix de la thématique de cette présente édition est : « Entreprenariat & Solutions Digitales ».

En effet, les jeunes entrepreneurs s’intéressent davantage à ce secteur dont les retombés financières sont estimées en Milliards de Dollars. Un domaine d’activité qui peut, en un temps record, aider à résoudre la problématique de l’emploi des jeunes africains. Les solutions digitales africaines peuvent contribuer au développement de notre continent, à la baisse de la pauvreté ainsi qu’au au bien-être des populations.



Avec une prévision avoisinant les 2.5 Milliards d’habitants en 2050, l’Afrique suscite

beaucoup d’intérêt à l’image des investissements massifs de géants tels que Amazon ou Ali Baba… À cet effet le E-Commerce pourrait solutionner beaucoup de problématiques au Senegal et en Afrique si la jeunesse est bien outillée à travers une formation de qualité, lui permettant de se perfectionner pour la révolution numérique en cours.



Pourquoi est-t-il si important de participer à cette édition ?



Participer à cette édition signifie:

● avoir directement accès aux pionners dans le secteur du e-commerce au Sénégal et en Afrique afin de comprendre le cadre du e-commerce, ses enjeux, sa particularité.

● découvrir les opportunités d’investissement dans le domaine du e-commerce et les

opportunités d’entreprenariat

● identifier les niches, opportunités de développement et e-partenariat.

Les projets innovants, dont les retombées positives bénéficieront aussi bien aux

gouvernements, aux industries B2B et B2C mais également aux communautés locales seront annonces.



Le salon constituera un cadre unique de rencontre pour les grands acteurs du e-commerce au Sénégal et en Afrique qui exposeront les parcours exceptionnels des femmes et hommes leaders dans le secteur du e-commerce au Sénégal et en Afrique. Ce sera aussi un moment de découverte des dernières évolutions et les nouveautés du secteur du e-commerce.



Les Gouvernements, Ministères, Présidents & Directeurs Généraux de sociétés, les Sites E-commerce, les Banques, les Plateformes e-commerce, les Assurances, les Sociétés de Télécommunication, de paiement en ligne, les Entreprises de distribution, les ONG, les Ambassades, les Universités et Écoles de formation, le Secteur informel, ainsi que les Particuliers sont attendus à cette 3e édition du salon International E-Business.



Il faut également ajouter que divers options de sponsoring ont été créés pour donner de la valeur ajoutée à toute participation et mettre en lumière l’image des grandes entreprises sénégalaises et africaines.



Cette rencontre sera egalement une opportunité pour les exposants de présenter leurs produits et services directement aux principaux décideurs, acteurs du e-commerce et public cible présents. Il pourront ainsi démontrer physiquement leur engagement, leur détermination et leur passion pour le e-commerce, le secteur du futur.