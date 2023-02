Quatre personnes tuées dans une collision de voitures entre Dakar et Thiès - adakar.com

Quatre personnes tuées dans une collision de voitures entre Dakar et Thiès Publié le samedi 11 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Quatre personnes ont été tuées ce vendredi dans la collision de deux véhicules de transport en commun de type « Ndiaga-Ndiaye », entre Sébikhotane et Kilomètre 50, sur l’axe Dakar-Thiès (ouest), a appris l’APS de sources médiatiques.



Une trentaine de passagers ont été blessés dans le choc entre les deux voitures.



Jeudi, une collision entre un minicar et un camion a fait cinq morts et plusieurs blessés sur l’autoroute à péage, dans la zone de Toglou (ouest).