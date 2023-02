Sénégal: Mame Boye Diao, nouveau directeur général de la Caisse des dépôts et consignations - adakar.com

Sénégal: Mame Boye Diao, nouveau directeur général de la Caisse des dépôts et consignations Publié le samedi 11 fevrier 2023

© Autre presse par DR

Mame Boye Diao offre des repas aux candidats au bac et au personnel éducatif de Kolda

Le directeur des domaines de Dakar, El Hadji Mamadou Diao, plus connu sous le nom de Mame Boye Diao, est nommé directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). La nomination annoncée jeudi 9 février en conseil des ministres, met fin au mandat du désormais ex-directeur, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, appelé à d’autres fonctions. Mame Boye Diao est diplômé d’un Deug en Sciences juridiques et politiques option Sciences Politiques obtenu en 1993 et d’une maîtrise en Sciences Politiques, option Relations Internationales en 1996 de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB).