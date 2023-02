Sénégal / Des projets pour améliorer la compétitivité - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal / Des projets pour améliorer la compétitivité Publié le samedi 11 fevrier 2023 | lobservateur.info

Tweet

Ce pays ouest africain et la Banque africaine de développement viennent de signer des accords de financement.



L’un porte sur la phase 1 du Programme national de développement intégré de l’élevage au Sénégal et l’autre sur le projet de construction de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis.



Selon le ministère sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, «le Programme national de développement intégré de l’élevage vise à améliorer la compétitivité...