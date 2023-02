Séisme en Turquie et en Syrie : Macky Sall leur vient en aide et envoie des pompiers sénégalais - adakar.com

Séisme en Turquie et en Syrie : Macky Sall leur vient en aide et envoie des pompiers sénégalais Publié le vendredi 10 fevrier 2023

Le Président de la République a décidé d envoyer une trentaine de sapeurs-pompiers spécialistes des secours et du déblaiement pour venir en aide à la Turquie et participer à la solidarité mondiale.

Le séisme en Turquie a fait plus 21.700 morts et la liste ne cesse d’augmenter. Pour leur venir en aide et participer à la solidarité mondiale, le Président de la République a décidé d’envoyer une trentaine de sapeurs-pompiers spécialistes des secours et du déblaiement.



Le Président va donner leur feuille de route aux sapeurs-pompiers d’élite à l’école nationale des sapeurs-pompiers qui sera inaugurée aujourd’hui à Thiès. L’espoir de trouver encore des survivants s’amenuisait vendredi en Turquie et en Syrie, une centaine d’heures après le violent séisme qui a tué plus de 21.700 personnes dans l’une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle.



L’aide humanitaire afflue en Turquie, l’Allemagne a notamment annoncé vendredi l’envoi de 90 tonnes de matériel par avion, mais l’accès à la Syrie en guerre, dont le régime est sous le coup de sanctions internationales, est beaucoup plus compliqué.