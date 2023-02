Sénégal: le Regroupement des diplômés sans emploi manifeste à nouveau - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: le Regroupement des diplômés sans emploi manifeste à nouveau Publié le vendredi 10 fevrier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

L`Université Cheikh Anta Diop (UCAD)

Tweet

Ce 9 février 2023 à Dakar, le Regroupement des diplômés sans emploi a une nouvelle fois manifesté pour interpeller les autorités sénégalaises sur le chômage des jeunes. Selon les statistiques officielles, son taux était de 24,1% au dernier trimestre 2021.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Ils se sont donné rendez-vous sur la route surnommée « le couloir de la mort » menant à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. C’est ici, à la faculté des Sciences économiques et de gestion, que Mamadou Ndiaye a étudié. À 33 ans aujourd’hui, il cherche toujours un emploi stable : « Malheureusement, si on n’a pas la chance d’avoir des grands frères qui sont dans l’administration, qui sont dans de grandes boites, ce sont toujours des stages que vous décrochez, c’est toujours des "Je vous rappelle" qu’on vous dit. On donne des cours à gauche à droite en attendant. »