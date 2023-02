Ousmane Sonko: “Nos militants interpellés à Mbacké ont été libérés et nous lançons un ultimatum à Macky SALL pour la libération de tous les otages politiques“ - adakar.com

Ousmane Sonko: "Nos militants interpellés à Mbacké ont été libérés et nous lançons un ultimatum à Macky SALL pour la libération de tous les otages politiques" Publié le vendredi 10 fevrier 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Marche improvisée d`Ousmane Sonko dans les rues de Colobane

Dakar, le 9 février 2023 - Le président du parti “Pastef“, Ousmane Sonko, a improvisé une marche dans les rues de Colobane, un quartier populaire de Dakar. Tweet

Après Patte d’Oie, je me suis rendu à Aïnoumady (Tivaouane) où j’ai été très chaleureusement reçu par le convivial Serigne Habib Sy.



Nous avons tenu deux longues heures d’échanges très fructueux sur la situation nationale et sur d’autres sujets. Merci pour ces moments intenses.



Nos militants interpellés à Mbacké ont été libérés et nous lançons un ultimatum à Macky SALL pour la libération de tous les otages politiques. Autrement, nous déclencherons, sans déclaration préalable, des séries de manifestations simultanées sur tout le territoire national et dans la diaspora.



RV à Mbacké demain !