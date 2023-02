Burkina, Mali et Guinée appellent à la levée des sanctions de la Cédéao et de l’UA - adakar.com

Burkina, Mali et Guinée appellent à la levée des sanctions de la Cédéao et de l'UA Publié le vendredi 10 fevrier 2023 | RFI

Les ministères des Affaires étrangères du Mail, de la Guinée et du Burkina Faso ont tenu une rencontre ce jeudi 9 février à Ouagadougou. La rencontre s’est soldée par une déclaration par laquelle les trois pays en transition décident de mutualiser leurs efforts. Les chefs de la diplomatie des trois pays demandent aux organisations sous régionales et régionales de revoir leur copie suite aux sanctions.



Les sujets comme la réussite des processus de transition pour un retour à l’ordre constitutionnel, la promotion de la bonne gouvernance, et la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humanitaires ont fait l’objet d’échanges.



Les ministères des Affaires étrangères des trois pays entendent faire de l’axe Conakry-Bamako-Ouagadougou le moteur du développement de leur pays. C’est à partir de Conakry que les deux autres pays souhaitent s’approvisionner en hydrocarbures, énergie électrique et autres produits de grande consommation. Sur le plan sécuritaire, les trois pays ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région.