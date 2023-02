Égypte 2023: la CAF présente les stades qui abriteront la CAN U20 - adakar.com

News Sport Article Sport Égypte 2023: la CAF présente les stades qui abriteront la CAN U20 Publié le vendredi 10 fevrier 2023 | africatopsports.com

Égypte 2023: la CAF présente les stades qui abriteront la CAN U20

La CAF, la Fédération égyptienne de football (EFA) et le Comité d’organisation local (LOC) mettent la dernière main aux préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations U20 TotalEnergies, l’un des événements phares de la CAF pour les jeunes.



Le coup d’envoi de la compétition sera donné le 19 février 2023 avec le match d’ouverture entre l’Égypte, pays hôte, et le Mozambique, pays d’Afrique australe, au Cairo International Stadium à 16h00 heure locale (14h00 GMT).



Trois stades accueilleront la compétition qui se déroulera jusqu’au 11 mars 2023. Il s’agit du Cairo International Stadium, du Suez Canal Authority Stadium et du stade d’Alexandrie.



À propos des stades :



Cairo International Stadium – Le Caire (capacité de 75 000 places). Construit en 1960, le Cairo International Stadium est le domicile de l’équipe nationale égyptienne. Le stade est utilisé par les deux géants égyptiens, Al Ahly et Zamalek.