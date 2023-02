Angela Merkel mérite le Prix Houphouët-Boigny pour son cœur de femme d’Etat (Macky Sall) - adakar.com

© Présidence de CI

Yamoussoukro: Cérémonie de remise du prix Felix Houphouet Bougny pour la recherche de la Paix

Mercredi le 07 octobre 2023. La Fondation Félix Houphouet Boigny de Yamoussoukro a abrité la cérémonie de remise du Prix pour la recherche de la Paix en présence de plusieurs chefs d'État

Yamoussoukro, Côte d’Ivoire (Top News Africa) Représentant le parrain du Prix Houphouët-Boigny-Unesco pour la recherche de la paix, l’ancien Chef d’Etat sénégalais, Abdou Diouf, le Président Macky Sall a estimé, mercredi, à Yamoussoukro que la lauréate 2022, Angela Merkel, mérite ce prix ‘’pour son parcours et son cœur de femme d’Etat’’.

‘’Chère Angela Merkel, au nom du parrain, je dis que vous méritez ce prix pour votre parcours de citoyenne et votre cœur de femme d’Etat avisé qui a toujours su cultiver le dialogue, en ayant le sens des enjeux et la vision d’un monde plus humain, plus solidaire et plus accueillant’’, a déclaré le président sénégalais qui est retourné aussitôt à Dakar sans avoir assisté à la remise officielle de remise du prix à la 31è lauréate.



C’est pourquoi, a-t-il expliqué que le prix Nansen 2022 du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été attribué à l’ex- Chancelière allemande pour avoir ‘’ouvert quelques années plus tôt, les portes de votre pays à plus d’un million de réfugiés fuyant la misère et la guerre’’, a justifié Macky Sall.



Il a salué le choix de la ville natale de feu Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro, pour cette cérémonie, pour ‘’amplifier et faire entendre son message de paix’’.



Créé en 1989, ce Prix honore chaque année des personnes, institutions ou organismes privés ou publics ayant contribué de manière significative à la promotion, la recherche, la sauvegarde ou au maintien de la paix, conformément à la charte des nations unies et à l’Acte constitutif de l’Unesco.