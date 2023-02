Meeting de Mbacké: le préfet du département déclare irrecevable la déclaration de manifestation publique faite par deux responsables de PASTEF - adakar.com

Irecevabilité dune déclaration de manifestation publique



Messieurs.



Par lettre datée le 03 février 2023. vous m’avez déclaré votre volonté de tenir un meeting, le vendredi 10 février 2023, de 15 heures à 00 heures au boulevard de Ndoyenne Mbacké ».



Signée par deux personnes, cette déclaration demeure irrecevable car ne respectant pas les dispositions du code pénal qui. en son article 96, dispose que "La déclaration fait connaître les prénoms, noms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d’entre eux faisant élection de domicile dans la Région" (cf. loi nº 74-13 du 24 juin 1974 abrogeant et remplaçant les dispositions du chapitre deuxième du titre premier du livre troisième du Code pénal).



Par conséquent, cette manifestation ne peut se tenir aux date, heures et lieu indiqués.



Je vous en souhaite une bonne réception !



Le Préfet



Amadoune Diop