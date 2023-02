Sénégal: La LSDH, la Raddho et Amnesty demandent “l’arrêt immédiat des arrestations arbitraires !“ - adakar.com

Sénégal: La LSDH, la Raddho et Amnesty demandent "l'arrêt immédiat des arrestations arbitraires !" Publié le jeudi 9 fevrier 2023

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko dans des brigades et commissariats de Dakar

Pour l'arrêt immédiat des arrestations arbitraires !



La LSDH, la Raddho et Amnesty Sénégal sont préoccupées par la multiplication des arrestations, à Dakar et dans les régions, des activistes et des mlitants des partis politiques d'opposition. Ces arrestations constituent de graves atteintes à la liberté d'expression et de réunion pacifique consacrées par les textes au plan international et national.



Elles doivent cesser immédiatement et les poursuites contre les personnes interpellées doivent être abandonnées. Nos organisations appellent l'Etat du Sénégal à rompre avec la logique répressive, à respecter et faire respecter scrupuleusement la liberté de réunion pacifique.



Une manifestation non violente,. même non déclarée, ne doit pas être réprimée. Une manifestation non violente, même non déclarée, a juste besoin d'être encadrée par les forces de sécurité.



Celles-ci doivent agir, en cas de recours à la force, dans le strict respect de la loi et des normes internationales en matière de maintien de l'ordre.



Nous exhortons les autorités sénégalaises à instaurer un dialogue franc avec toutes les forces politiques et sociales du pays pour créer les conditions de paix et favoriser une élection présidentielle libre, démocratique et transparente en 2024.