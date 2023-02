Retrouvailles Macky-Idy : des responsables travaillent pour son échec - adakar.com

Retrouvailles Macky-Idy : des responsables travaillent pour son échec

Le séjour du Président à Thiès sera, de l’avis de hauts cadres de l’Alliance pour la République (Apr), l’occasion de «moments intenses et cruciaux de clarification du jeu politique dans la ville aux deux gares». Parce que, soulignent-ils, «le Président Macky Sall s’est déplacé dans une ville où l’opposition a fini d’arracher le titre foncier des mains inexpertes du Rewmi, qui a tenté de rester ad vitam aeternam à la tête des collectivités locales». Et d’alerter : «De grâce, que personne ne lui dise que tout va bien à Thiès. C’est totalement faux ! Le mal est trop profond à Thiès.



Bon nombre de citoyens thiessois disent savoir que «c’est au nom des intérêts du pays, de la stabilité sociale, surtout au nom des intérêts de Thiès, que Idrissa Seck a accepté de répondre au Président Macky Sall, et il lui a été fidèle et loyal dans cette collaboration». Malheu­reuse­ment à Thiès, déplorent-ils repris par Le Quotidien, «il y a beaucoup de responsables politiques qui font tout pour que ces retrouvailles ne durent pas, tombent à l’eau» et, disent-ils, «ce sont ces gens-là qui ont saboté aux Locales comme aux Législatives».